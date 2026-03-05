- Home
ಗಂಡಭೇರುಂಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಕ್ಲೇಸ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡವರ ಪಿಚಕತ್ತಿ: ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಮೈಸೂರಿನ 'ಗಂಡಭೇರುಂಡ' ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 'ಪಿಚಕತ್ತಿ' ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ 'ಗಜ-ಕೇಸರಿ' ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ (Deep Red) ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೆಡ್ ಬೈ ಎಂಕೆ (JADE by MK) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಸೀರೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಾರ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಲಾಂಛನವಾದ 'ಗಂಡಭೇರುಂಡ' ಪಕ್ಷಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಅವರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಕೊಡವರ ಪಿಚಕತ್ತಿ ವಿನ್ಯಾಸ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾಗೂ ಕೊಡವರ ಸಮರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುವ ಪಿಚಕತ್ತಿ (ಸಣ್ಣ ಚಾಕು), ಒಡಿಕತ್ತಿ (ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿ) ಮತ್ತು ಕೋವಿಯ (ಬಂದೂಕು) ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಕಾಕ್ ಫೌಂಟೇನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಪೀಕಾಕ್ ಫೌಂಟೇನ್' ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಕ್ಷಿ ಕಲೆಯ ಈ ಹಾರದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆ (Emeralds) ಮತ್ತು ಬರ್ಮಾ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು (Rubies) ಕುಂದನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜವೈಭೋಗದ ಒಡ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣ
ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಗಂಡಭೇರುಂಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಡ್ಯಾಣ (ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ), ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಬಳೆಗಳು, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಸ್ತಫೂಲ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣವೂ ಶ್ರೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸರಳ ಶೈಲಿಯ ಅಲಂಕಾರ
ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳಿ, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂದವಾದ ಮೇಕಪ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್
ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂಗವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ 'ಗಜ-ಕೇಸರಿ' ವಿನ್ಯಾಸವಿತ್ತು.
ಉದಯಪುರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ವರೆಗೆ
ಈ ಜೋಡಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಭ್ರಮ
ಎಷ್ಟೇ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇದ್ದರೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಲುಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಅದ್ದೂರಿತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಮದುವೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.
