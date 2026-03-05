5 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿಸಿದರೆ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಥಳಕುಪಳಕಿನ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಇವು ಸ್ಕ್ರೂ ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
5 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ಹೂಪ್ಸ್ ಬದಲು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಈ ಚಂಕಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್.
1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹರಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ದಳದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಚಂಕಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಕ್ನ ಭದ್ರತೆ & ಡೈಸಿ ಹೂವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
