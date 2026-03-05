ಸದ್ಯ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. . ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
