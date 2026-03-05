Kannada

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳ 5 ಡಿಸೈನ್

ಸದ್ಯ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. . ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು-ಮೂರು ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image credits: Pinterest
ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆ

ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
Image credits: nazneen_bangles_king_786 instagram
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆ

ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: kaachvalaym instagram
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆ

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು, ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಕಂಕಣ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Image credits: creations.swara instagram
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Image credits: thekuppivala.in instagram
ಮುತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳು

ಮುತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಬಳೆಗಳ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಬಳೆಗಾರರ ಬಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Image credits: charmsofcharminar instagram

