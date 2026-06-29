ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ… ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಫಟಾ ಫಟ್ ಒಣಗುತ್ತೆ
Clothes Drying Tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ದಿನವಿಡೀ ಮೋಡ ಕವಿದು ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸೋದು ತುಂಬಾನೆ ಕಷ್ಟ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದಿನವಿಡೀ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿದರೂ, ಅವು ತೇವವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚು ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ.
ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಳಿದಷ್ಟೂ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ದಪ್ಪ ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿಡಿ. ಗಾಳಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಫ್ಯಾನ್ನ ತಂಗಾಳಿಯು ಬಟ್ಟೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದವರು, ನಎಸಿಯ ಡ್ರೈ ಮೋಡ್ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಎಸಿಯ ಡ್ರೈ ಮೋಡ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ನೇತು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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