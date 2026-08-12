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ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ಕೇರ್‌ಗೆ 5 ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್.
fashion Aug 12 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
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ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ಮೆಂಟೈನ್

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಟ್ಟರೂ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಸೀರೆ ಆರೈಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ನಂತರ ಮೆಂಟೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸೀರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

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ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

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ಒಣಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಬಹುದು. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Velvet Saree
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ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಬಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸೀರೆಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Velvet Saree
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ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಡುವ ವಿಧಾನ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

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ಕಪಾಟಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಉಟ್ಟು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೊರತೆಗೆದು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಂಟಿದ ಕಲೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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