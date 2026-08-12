ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಟ್ಟರೂ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ನಂತರ ಮೆಂಟೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸೀರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಬಹುದು. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಬಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸೀರೆಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಉಟ್ಟು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೊರತೆಗೆದು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಂಟಿದ ಕಲೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ತೊಲದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ Gold Rings; ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್
ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ; ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
Pearl Necklace: ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ
Gold Bracelet: ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು!