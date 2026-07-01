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- Bohemian Dresses: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ರಂತೆ ಕ್ಯೂಟ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್!
Bohemian Dresses: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ರಂತೆ ಕ್ಯೂಟ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್!
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಲಿಯಾ ಭಟ್ ನೋಡೋಕೂ ಕ್ಯೂಟ್. ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೋಹೊ-ಚಿಕ್ ಫಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೀವೂ ಅವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವಿರಾ?
Alia Bhatt - The Fashion Icon
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಯುವತಿಯರು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬುಕ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಾದ್ರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ!
Breezy florals!
ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವೂ ಧರಿಸೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿರಿ
Bring on the colours!
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ತರಲಾರರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಮಿನುಗುವ ಗಾಜಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಪೋಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಧರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಕ್ಯೂಟ್, ಸುಂದರಿ ಯಾರಿರಲಾರರು!.
Ray of sunshine!
ಇನ್ನು Ray of sunshine! ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲರ್-ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೂಟ್ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
Yay to the satin!
Kurti dresses for the win!
ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಟೈ-ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಕುರ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್? ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಬೇಕು! ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ! ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
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