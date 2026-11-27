ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆಯ, ಅಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆಯರಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿ, ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾರುತಿ 1000 ಕಾರು. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ 1000 ಕಾರು ಹೊಂದುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಕಾರನ್ನು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಿನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರುತಿ 1000 ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಹಣದ ರೂಪದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಾವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆಯ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
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