ಉಪಾಸನಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬಿತ್ತು!
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ಸ್ಟೈಲ್, ಡ್ರೆಸ್, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಬಳಸುವ ಫೋನ್, ಕಾರು, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕೊಡಲು ಉಪಾಸನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಲಿಂಕಾರಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ''Ram Charan 200” ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ 200 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಉಪಾಸನಾ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಚರಣ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 199 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 200ನೇ ಸಿಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ‘Ram Charan 200’ ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಉಪಾಸನಾ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ವಿವರಣೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಲಿಂಕಾರಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಜೊತೆ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕಥೆ ಒದಗಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.