ತ್ರಿಷಾ ಬಳಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ; ಚೆನ್ನೈ ಮನೆಯಿಂದ ಲಂಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ
ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ₹85 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ₹10 ಕೋಟಿ ಮನೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸೇರಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹85 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ತ್ರಿಷಾ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಘಿಲ್ಲಿ’, ‘ಸಾಮಿ’, ‘ಅಭಿಯುಂ ನಾನೂಂ’, ‘ವಿನ್ನೈತಾಂಡಿ ವರುವಾಯಾ’, ‘ಮಂಕಾಥಾ’, ‘96’ ಮತ್ತು ‘ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಷಂ’, ‘ನುವ್ವೋಸ್ತಾನಂಟೇ ನೇನೊದ್ದಂಟಾನಾ’ ಮತ್ತು ‘ಅಥಾಡು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಷಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹10-12 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ?
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್’ ಮತ್ತು ‘ಲಿಯೋ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತ್ರಿಷಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು ₹10ರಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹5ರಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹9 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ?
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹9 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಭರಣ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈನ ಮನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್, ಬೀಜ್, ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಛಾಯೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಅಮೂರ್ತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವಾಕ್-ಇನ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ
ಚೆನ್ನೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಷಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹6ರಿಂದ ₹6.5 ಕೋಟಿ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
₹3-4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಕಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3ರಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Range Rover Evoque ಮತ್ತು Audi ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ತಿ.. ₹85 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಹಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.