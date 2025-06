ತ್ರಿಷಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವೇಶ್ಯೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.

Thoughts on #Trisha's role in #Thuglife, and is the criticism really justified?



She did a neat job with the limited screen time she got. Unfortunately, many of her scenes were trimmed out, including some key emotional scenes and the best song of the album 'Muththa Mazhai'.… pic.twitter.com/5wiLVEgHhO

— George 🍿🎥 (@georgeviews) June 6, 2025