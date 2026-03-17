ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ತಾಯಿಗೆ 21 ವರ್ಷ, ನಮಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಹಾಸ್ಯನಟ ಸುನೀಲ್
ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸುನೀಲ್ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಸುನೀಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಯನಟ ಸುನೀಲ್
ಹಾಸ್ಯನಟ ಸುನೀಲ್ ಈಗ ಬಹುಮುಖ ನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬದಲಾದರು. ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾದಿ ಬದಲಿಸಿದರು.
ಈಗ ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ವಿಲನ್, ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಈಗ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ನಟ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ನಾಗಮಣಿ
ಸುನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ತಾಯಿ ನಾಗಮಣಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಅವರೇ ಸುನೀಲ್ಗೆ ತಾಯಿ, ಅವರೇ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಗನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನೀನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ತುಂಟತನದಿಂದಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ನನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತಂದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಸುನೀಲ್ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನಾಗಮಣಿಯವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಕಾರಣ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ನಿಧನವಾದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ
ಸುನೀಲ್ಗೆ ಆರು ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅನೇಕರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಮನೆಯವರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಪತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಪ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
ತಾಯಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸುನೀಲ್ ತುಂಬಾ ತುಂಟನಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನ ಅಮ್ಮ, 'ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಡ, ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡು' ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುನೀಲ್ ಮನೆಯ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿ, 'ನಾನೇ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರಂತೆ.
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, 'ಪಿಜಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು' ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸೀರೆ ಗಿಫ್ಟ್
