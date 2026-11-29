ನಟ ಸೂರ್ಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ: ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ..
ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿರುವ ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಸೀನ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯಗೆ ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ.
ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್
ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ನಟಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೀನ್'. ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಫನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಸ್ಲೆನ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಜ್ರಿಯಾ ಫಹಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಆಪ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೀನ್' ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಒಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತಲುಪಲಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕು.
ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಸೀನ್
'ಸೀನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 2ಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಝಗರಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ನಸ್ಲೆನ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಜ್ರಿಯಾ ಫಹಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿರುವ 'ಸೀನ್'ಗೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
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