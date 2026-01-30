ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ಬಲವಂತಾಗಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ.. ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಓಪನ್ ಟಾಕ್
Star anchor speaks out: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತು
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು, ಗಾಯಕಿಯರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರೂಪಕಿ
ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮೀರಾ
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ನಿರೂಪಕಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮೀರಾ ಒಬ್ಬರು. ಅನೇಕ ಧಾರವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮೀರಾ ಷರೀಫ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ನಿರೂಪಕಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮೀರಾ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನದನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ
ತಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಮೀರಾ ಷರೀಫ್, ಆಕೆಯ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನದನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡಲು, ಯಾರೂ ಬರದ ಟೆರೇಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಟವೆಂದುಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕ್ರಮೇಣ ತನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಮೀರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.