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- ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಸಿ ನಟಿ ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಇಂದಿನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಪೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಸಿ ನಟಿ ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಇಂದಿನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಪೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನಟಿ ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಮುಂಬೈ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು, ಮನೆಯ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮನೆ
ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿ ರೋಡ್ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 1BHK ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಟಿವಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬೆಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ತಾಣ
ಇಂದು ವಾಮಿಕಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಮನೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು, ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವರ ಮನೆ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ತಾಣದಂತಿದೆ.
ಮನೆಗೆ ಕಳೆ ತಂದಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು
ಕೆಲಸದ ಆಚೆಗೆ ವಾಮಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಶ್ವಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ
ವಾಮಿಕಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರತಾದ ಅವರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಯ ಕೃತಕ ಅಂದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಜವಾದ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
1BHK ಮನೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನದವರೆಗೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಮಿಕಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಯ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆಯ 1BHK ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದುಡಿದು ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮನೆ
ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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