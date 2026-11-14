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- ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ನಟನೆಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು: ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ನಟನೆಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು: ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ
ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡಿಗೆ, ಹಾವಭಾವ, ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. 'ಅಕ್ಕ' ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ 'ಅಕ್ಕ' ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿಯಾಗಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹಾಗು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಕೀರ್ತಿ
ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ನಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಾವಭಾವಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ. "ಬ್ರೋ ಕೀರ್ತಿ 'ಅಕ್ಕ'ದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ!! ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಮಸ್ತ್ ಇದೆ! ರಾಧಿಕಾ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಮರೆತುಹೋಯ್ತು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಇದು #KeerthySuresh ಟೇಕ್ಓವರ್! ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶೋ, ಅವಳು ಶೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಪವರ್ಹೌಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, “ಕೀರ್ತಿಯವರಿಂದ ಎಂಥಾ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, #akka ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು!!” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಾನಿ ಅವತಾರ
ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರಾ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "#Keerthy ಅವರು #akka ಮೂಲಕ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಅವರ ಔರಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು! ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಭವಾನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಅಕ್ಕ ಶೋ ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್! ಸುಮ್ನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಾನಿಯ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡಿಗೆ ಓಎಂಜಿ!! ರಾಧಿಕಾಗೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ #Akka ಇದು ನನ್ ಶೋ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್! ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
ಇಬ್ಬರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೂ, ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಕೀರ್ತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: “ರಾಧಿಕಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ #Akka ಶೋನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂಥಾ ಪವರ್ಹೌಸ್!!!” ಮತ್ತೊಂದು ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, "ಅಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ: #KeerthySuresh ಇಡೀ ಶೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಭವಾನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ" ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಅಕ್ಕ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ! ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವಳ ತರ ಯಾರೂ ತರೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಆ ಭವಾನಿ ವಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು! #Keerthy ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಕೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ!" ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಕೀರ್ತಿಯ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
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