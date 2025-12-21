Amaran ಹೀರೋ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತ; ಚೆನ್ನೈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್
Sivakarthikeyan's car accident in Chennai: ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅವರೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Actor Sivakarthikeyan Settles Road Dispute
ಪರಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಧಾ ಕೊಂಗರಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅಥರ್ವ, ರವಿ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀ ಲೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜಿವಿ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
Sivakarthikeyan Real Life Amaran Moment
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈನ ವಳ್ಳುವರ್ ಕೊಟ್ಟಂನಲ್ಲಿ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರಶಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
SK Car Accident Latest News Today
ಚೆನ್ನೈನ ಮಧ್ಯ ಕೈಲಾಶ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾನೇ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Sivakarthikeyan Car Accident Chennai
ಆದರೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು, 'ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇನಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮದೇ' ಎಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಏನೂ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ 'ಪರಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು 14ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
