ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು...! ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನವೂ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ
ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ
ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
`ಮಹಾನಟಿ`ಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸಮಂತಾ
ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ಆದರೆ, 'ಮಹಾನಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು, 'ನನಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥವಾದವು. ಕೆಲವು ಕಡೆ 'ಅರೆ.. ಇದು ನನ್ನ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲಾ' ಎನಿಸಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬಂದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯೂ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಚೈ (ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ) ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
'ಮಹಾನಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಂತಾ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢ. 'ಮಹಾನಟಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
`ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ` ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಸಮಂತಾ
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೇಸಾವೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು 'ಮನಂ', 'ಆಟೋನಗರ್ ಸೂರ್ಯ', 'ಮಜಿಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
