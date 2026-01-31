ಸಮಂತಾ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗಾಗಿಯೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಾ?
ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗಾಗಿಯೇ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಾ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ
ಸೌತ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 'ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೇಸಾವೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಹಿಟ್ ಆದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ
ಕೆರಿಯರ್ ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಮಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಅಲ್ಲುಡು ಸೀನು'ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು
'ಅಲ್ಲುಡು ಸೀನು' ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಸಮಂತಾ ಕೇವಲ 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸುರೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಪಡೆದ ಸಮಂತಾ
ಸಮಂತಾಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬದಲು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು
ತಮನ್ನಾಗೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ತಮನ್ನಾ ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೆ 3-4 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.