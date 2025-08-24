ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ 'ಖಾಯಿಲೆ' ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಆರ್ಜಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನಯದ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾರ್ 2
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ವಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ವಾರ್ 2 ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ವರ್ಮರಿಂದ ವಾರ್ 2 ರಿವ್ಯೂ
ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಾರ್ 2ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಿತ್ರ ನಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾರ್ 2ರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಯಾಕೆ?
ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಯಾವಾಗ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಫೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ.
ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಈ ರೀತಿಯ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಾರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ 2 ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಮ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ಗೆ ಜಪಾನಿಯರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ಅನಿಮಲ್ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು
ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಜಪಾನಿಯರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ತರ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ವರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ 2ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯೇ ಆದರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.