- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿತ್ರದ ನಟನ ಜೊತೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ? ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ರು!
ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿತ್ರದ ನಟನ ಜೊತೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ? ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ರು!
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಆ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಚಿರಂಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಟರಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ತಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ ಜೊತೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಗಾಢ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗ್ಮಾ ಜೊತೆ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅಫೇರ್
ಶರತ್ಕುಮಾರ್ಗೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ನಗ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದವು. ಛಾಯಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ವಿಚ್ಛೇದನ
2000ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ತನ್ನಿಂದ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕಾರಣ ನಗ್ಮಾ ಕೂಡ ದೂರವಾದರು. ನಂತರ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆಗ ರಾಧಿಕಾ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ
ಶರತ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ 2001ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆದರು. ಆದರೆ ನಗ್ಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷವಾದರೂ ನಗ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.