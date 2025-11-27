- Home
ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಲಾಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫ್ಲರ್ಟಿ ಚಾಟ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಲಾಶ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ-ಪಲಾಶ್ ಮದುವೆ ರದ್ದು
ಪಲಾಶ್-ಸ್ಮೃತಿ ಮದುವೆ ನವೆಂಬರ್ 23, 2025ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಲಾಶ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಾಶ್ ಜತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ತಳುಕು
ಇದಾದ ನಂತರ, ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಪಲಾಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫ್ಲರ್ಟಿ ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪಲಾಶ್ ತನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಾಟ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯಾರಿದು ನಂದಿಕಾ ದ್ವಿವೇದಿ?
ಈಗ, ನಂದಿಕಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತು ನಂದಿಕಾ ಅವರ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.
ಯಾರು ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಬೆಸೋಸ್' ಹಾಡಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಭಗತ್ ಮತ್ತು ಶಾಜಿಯಾ ಸಂಜಿ ಜೊತೆ ನಂದಿಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಇದ್ದರು.
ತೇರೆ ಪೀಛೆ' ಹಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್
ನಂದಿಕಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಮನ್ಸಿಮ್ರನ್ ಅವರ 'ತೇರೆ ಪೀಛೆ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
