ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ನಟ ಯಾರು? ನಾಗಬಾಬು ಹೇಳಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಬಾಬು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಮಾನದಿಂದಲೇ ಚಿರು ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರಂತೆ.
ಚಿರು, ಸುಧಾಕರ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೂವರೂ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಂ ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ಆಗ ಪುರಾಣಂ ಸೂರ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿರು ಸರ್ರಂತೆ ಅವರೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು.
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಪುರಾಣಂ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಚಿರು, ಸುಧಾಕರ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿರು ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪುರಾಣಂ ಸೂರ್ಯ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೂವರೂ ಹೋದ್ರು. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಹೊಸಬ. ವಿಲನ್, ಹೀರೋ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರೇ ಹೀರೋ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ ಅಂತ ನಾಗಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಚಿರು ಸರ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಚಿರು ಸರ್ಗೆ ಆ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಸಂಜೆ ಪುರಾಣಂ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಚಿರು ಸರ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಚಿರು ಸರ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಚಿರು ಸರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು.