ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

sandalwood Dec 27 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Social media
ದೇವರಾಜ್ - ಪ್ರಜ್ವಲ್ -ಪ್ರಣಮ್ ದೇವರಾಜ್

ದೇವರಾಜ್ 90 ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ, ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್’ಗೆ, ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯತೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಣಮ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ.

ಶಶಿಕುಮಾರ್- ಆದಿತ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್

ನಟ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕಾಲದ ಜನರ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋ, ಆದರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಟರಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಶಿನಾಥ್ -ಅಭಿಮನ್ಯು

ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೂ ಸೈ, ನಟನೆಗೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸತನದ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ.

ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ -ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್

ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಟ ಭಯಂಕರ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಬರೀಶ್ - ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್

ಅಂಬರೀಶ್ಅವರು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜನ ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಜಗ್ಗೇಶ್ -ಗುರುರಾಜ್

ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿ ರಾಜ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ರವಿಚಂದ್ರನ್ -ಮನೋರಂಜನ್ -ವಿಕ್ರಮ್

ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕ್ರೇಜ್. ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮನೋರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಿಕ ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ.

