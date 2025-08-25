ಶಾರುಖ್ಗಾಗಿ 'ಮದ್ರಾಸಿ' ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಮುರುಗದಾಸ್; ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ?
ಮದ್ರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಥೆ ಅಂತ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Madharasi Movie First Choice
2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗಜಿನಿ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ನ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಗಜಿನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಮುರುಗದಾಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುರುಗದಾಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ರಾಸಿ ಶಾರುಖ್ಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಿರೋ ಮದ್ರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಶಾರುಖ್ಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮುರುಗದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಿನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ರಾಸಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋಕೆ ಶಾರುಖ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೂ ಏನೂ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮುರುಗದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಮದ್ರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುರುಗದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಗದಾಸ್ರ ತುಪ್ಪಾಕಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತಮಿಳಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಬಂದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿರೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಮ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಮದ್ರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನಂ ಕೋಶಿಯಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮುರುಗದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಮದ್ರಾಸಿ
ಅನಿರುದ್ ಸಂಗೀತ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಂ ಕೋಶಿಯಂ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸುದೀಪ್ ಇಳಮನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂವೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಮಿಳಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿ ಒಂದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್. ಅಮರನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.