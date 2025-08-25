ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ..
ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್' ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ (Jr NTR) ಅವರು 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (YRF) ಬ್ಯಾನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ
'ವಾರ್ 2' (War 2) ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ
'RRR' ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಅವರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಎರಡು ಬೃಹತ್ ತೆಲುಗು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' (ಇನ್ನೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೇವರ 2'. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಹಂಚಿ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2026ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಮತ್ತು 'ದೇವರ 2' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
'ವಾರ್ 2' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ
ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ದೇಶೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಅರ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.