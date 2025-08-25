'ಪೆಹ್ಲಾ ನಶಾ' ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸುನಿಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿತು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 2002ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ (Sunidhi Chauhan) ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ ಮುನ್ನವೇ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತು. ಇದು ಸುನಿಧಿಯವರ ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.
'ಪೆಹ್ಲಾ ನಶಾ' ಹಾಡಿನ ವೇಳೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಪ್ರೀತಿ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪೆಹ್ಲಾ ನಶಾ' ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸುನಿಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿತು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 2002ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸುನಿಧಿ ಅವರು ಬಾಬಿಯವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಮದುವೆ:
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾತಿಗೆ ಮಣಿದು, ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುನಿಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಆಘಾತದ ನಂತರ, ಸುನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನು ಮಲಿಕ್:
2003ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ವಾಸಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನು ಮಲಿಕ್. ಅವರು ಸುನಿಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸುನಿಧಿ:
ಕಹಿ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಸುನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹಿತೇಶ್ ಸೋನಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 2012ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಈಗ 'ತೇಘ್' ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗನಿದ್ದು, ಸುನಿಧಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ನೆಲೆಸಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದವು: ಸುನಿಧಿ
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುನಿಧಿ, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇಗ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.