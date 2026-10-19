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- 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಬೆಡಗಿ ಶಿವಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್
'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಬೆಡಗಿ ಶಿವಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್
'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಶಿವಾನಿ ನಾಗರಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಶಿವಾನಿ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾನಿ ನಾಗರಂ
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ನಟಿಯರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇಗ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವರ ಹಣೆಬರಹವೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವಾನಿ
ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಶಿವಾನಿ ನಾಗರಂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡ್
ಶಿವಾನಿ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ಮೌಳಿ ತನೂಜ್ಗೆ ನಾಯಕಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೌಳಿ ತನೂಜ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾನಿ 'ಹೇ ಬಲ್ವಂತ್' ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಕಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ರೆ ಶಿವಾನಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದಲೂ ಶಿವಾನಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಿಕ್ರು ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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