ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಮುಂಗೋಪದಿಂದಾಗಿ ಕರಿಯರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
45 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಮೋಹನ್ಬಾಬು ಮುಂಗೋಪದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ನಡುವೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಂಗೋಪದಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
'ಇಂಟಿಗುಟ್ಟು' ಸಿನಿಮಾ
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಾಪಯ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಇಂಟಿಗುಟ್ಟು' ಸಿನಿಮಾ 1984ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು. ಒಂದು ದಿನ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಕಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಲು ಹೇಳಿದರು.
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮುಂಗೋಪ
ಆದರೆ, 'ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಯಿಸುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, 'ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಸರಿ' ಎಂದರು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕೋಪದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ, 'ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಹೀರೋನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಪಯ್ಯ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಮಂಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಮಂಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಕಂಡರೂ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳು ಆಗಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.
90ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಚಿರು-ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ
