Deepika Padukone: ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ದೀಪಿಕಾ, ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದ್ರಾ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Deepika Padukone
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಂದ್ರಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ, ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಫೋಟೋ
ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಮನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಖುಷಿಯಾದ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ದೀಪಿಕಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್
ಈ ಜೋಡಿಯ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ರಣವೀರ್ ಕೆಂಪು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್, 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು ದುವಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 'ದುವಾ' ಎಂದರೆ 'ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ಎಂದರ್ಥ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಟಿಸಲಿರುವ 'ಪ್ರಳಯ್' ಎಂಬ ಝೋಂಬಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಯು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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