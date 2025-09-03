ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ; ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' & ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಚಲನ!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೋಡಿಯ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರచ్ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು, ಸಿನಿಮಾ ಏನು? ನಿಜವೆಷ್ಟು?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ವಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಅನ್ನೋ ಸೋಶಿಯೋ-ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ೨೦೨೬ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೆಗಾ ೧೫೮', ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೆಗಾ ೧೫೯' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್.
ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಅನ್ನೋ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು.
'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ, ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ವಂಗ ಚಿರಂಜೀವಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಹೀರೋಯಿಸಂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದೀಪ್ ವಂಗ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಂಗ ಆಸೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೂ 'ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋ ಚಿರಂಜೀವಿ' ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಂಗರನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗುಸುಗುಸು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ.