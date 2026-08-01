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- ಜೆನ್ ಜಿ 'ಜಿರಳೆ' ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ; ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಗನಾ!
ಜೆನ್ ಜಿ 'ಜಿರಳೆ' ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ; ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಗನಾ!
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಗನಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಜೆನ್ ಜಿ’ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಕಂಗನಾರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ..
Kangana Ranaut-Zen G Trollers War: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಕ್ವೀನ್’ ವರ್ಸಸ್ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್: ಜೆನ್ ಝಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಟಿ, ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಗನಾ, ಈಗ ‘ಜೆನ್ ಝಡ್’ (Gen Z) ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ನೀಡಿರುವ ತಿರುಗೇಟು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಜಿರಳೆ’ ವಿವಾದ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದ ಕಂಗನಾ, "ಭಾರತವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ದೇಶ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳೆಂದು (Cockroaches) ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕಂಗನಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್:
ಕಂಗನಾ ಅವರ ಈ ಕಟು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಕಂಗನಾ ಅವರೇ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನೀವು, ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಗನಾ ‘ಖಡಕ್’ ಆನ್ಸರ್:
ತಮ್ಮನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಶೋ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್. ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಹದಿಹರೆಯದವರು ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೈಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಇತರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಅದು ನಿಮಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ತಮಗೆ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್’ (Digital Detox) ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ 20 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ:
ಕಂಗನಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಈಗ ಭರ್ತಿ 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಿಮಾಚಲದ ಬೆಡಗಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ತೋರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಂಗನಾ, ಇಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ‘ಕ್ವೀನ್’, ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!
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