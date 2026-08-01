'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಭೌತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್' ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಈ ‘ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾರ್’ ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
Troll on Mahesh Babu: ಟಾಲಿವುಡ್ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ವಿರುದ್ಧ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್! ಸ್ವಂತ ಸೋದರನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ರಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು?
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪಟ್ಟ ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟ. ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸುತ್ತ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ, ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ (Jaya Krishna Ghattamaneni) ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರಂ' ಬಿಡುಗಡೆ!
ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರನಾ?
ದಿವಂಗತ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಡೀ ನಂದಮೂರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಟ್ವೀಟ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೇಕೆ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ?
ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವರ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬೆನ್ನಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಣದ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅದೇ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತೋರಿದ ಈ 'ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡೆ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. "ರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತೇ?" ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡತನ - ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಹೋಲಿಕೆ!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಳೆದು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬಾವರಂ ಅಂತಹವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ತಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ 'ಲುಕ್' ನೆಪವೋ ಅಥವಾ ನಿಜವೋ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' (SSMB29) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಲು ಲುಕ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲುಕ್ ನೆಪವೇ?" ಎಂಬ ಕಟುವಾದ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಭೌತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್' ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ಈ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾರ್' ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!