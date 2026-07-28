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- ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ: ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ: ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ
Karnataka Girl Student Dropout: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಬಿಹಾರವೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ
ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ
ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ (ಸೆಕಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್) ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ UDISE+ 2025-26 ವರದಿಯು ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರಾಪೌಟ್ (ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ) ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಕಂಡರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರಾಪೌಟ್ ದರವು ಶೇ. 13.9 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 8 ಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ (2023-24 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 19.6, 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.6 ಇತ್ತು), ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಬಿಹಾರ, ಈಗ ಡ್ರಾಪೌಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರಾಪೌಟ್ ದರವು ಶೇ. 25.1 ರಿಂದ ಶೇ. 9.1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 7.3 ರಷ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ (ಶೇ. 3) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (ಶೇ. 3.2) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡೂ ಶೇ. 13.9 ರಷ್ಟು ಡ್ರಾಪೌಟ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.