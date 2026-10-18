ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
'ಆಫ್ರಿಕಾ' ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕಡುಬಡತನ, ಹಸಿವು, ಕಾಡುಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶವಾದ ಗಾಂಬಿಯಾ (Gambia) ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ (ತೆಲುಗು) ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಒಬ್ಬರು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಗಾಂಬಿಯಾದಂತಹ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿದೆ:
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು (Private Schools): ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ 200 ಡಾಲರ್ಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಗಾಂಬಿಯನ್ ದಲಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ದಿಂದ 15,000 Dalasi). ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 16,000 ದಿಂದ 17,000 ರೂ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು (Govt Schools): ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ (ಸುಮಾರು 8,000 ರೂ.) ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು!
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಬಿಯಾದ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಚ್, ಡೆಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಂಥವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ.