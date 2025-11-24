Hero Splendor ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್
ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ.73,902 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ OBD2B – ರೂ.73,902
- Splender+ I3S OBD2B - ರೂ.75,055
- ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ - ರೂ.75,055
- 125 ಮಿಲಿಯನ್ ಆವೃತ್ತಿ - ರೂ.76,437
ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
Ola S1 Z
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ ರೂ.59,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ರೇಂಜ್: 146 ಕಿ.ಮೀ
- ವೇಗ: 70 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ
- 12-ಇಂಚಿನ ಟೈರ್ ಗಾತ್ರ
ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
Ola S1 Z Plus
ಇದು S1 Z ನ ಸುಧಾರಿತ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ರೇಂಜ್: 146 ಕಿ.ಮೀ/ಚಾರ್ಜ್
- ವೇಗ: 70 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ
- 14-ಇಂಚಿನ ಟೈರ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾನ್ವೊಯ್ ವಿಡಿಯೋ
ಒಕಿನಾವಾ R30
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ.61,998 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ರೇಂಜ್: 60 ಕಿ.ಮೀ/ಚಾರ್ಜ್
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ: 4–5 ಗಂಟೆಗಳು
- 1.25 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
- 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 30,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ
- ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಂ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
.70,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುರಿದ ಈ ಕಾರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೇಲ್!