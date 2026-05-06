ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ?
rashifal 6 may 2026 ಬುಧವಾರ ಮೇ 6, 2026 ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಮೇ 6, 2026 ರ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಣ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಂತೋಷ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.