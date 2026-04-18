ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಜೊತೆ ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 18 April 2026 Saturday ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ಶನಿವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗೆ ದಿನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರ ಜಾತಕವನ್ನು ಓದಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಕಠಿಣವಾದ ಬದಿಯನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಆತುರಪಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಿಹಿ ನಗು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಧನು ರಾಶಿ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.