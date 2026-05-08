ಇಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ, ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ! ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ
Zodiac Sign ದಿನಭವಿಷ್ಯ ಮೇ 08, 2026: ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಮೇ 8ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಸೌಮ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಎಂಬ 4 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲವಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಿರಿ. தொழில் சார்ந்த ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕರಿದ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕಟಕ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಇಂದು ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ వ్యవಹಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಇತರರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಿರಿ. ಇಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಇತರರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಬೇಕು, ಕಾಲೋಚಿತ ರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಾಹನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಜಗಳ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯೋಚಿಸಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮೌಲ್ಯ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
