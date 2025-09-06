- Home
- ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಇಂದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು?
ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಶನಿವಾರ. ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯವಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ವಸುಮಾನ್ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ಯೋಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಇಂದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ನೀವು ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿಡಲು ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ನೀವು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಹ ಇಂದು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಛಾಯಾಪುತ್ರಯೇ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಮಂದ್: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹುಡುಕಬಹುದು. ವಾಹನದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಚಾಲೀಸಾ ಅಥವಾ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.