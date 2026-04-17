ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಮೇಷ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅನಫ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ
18 April Saturday Lucky Zodiac Sign ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಶನಿವಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅನಫ ಯೋಗವು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿಯೆಯ ಮನೆ) ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಭಾಗವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ನಾಳೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.