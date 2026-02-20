- Home
MP Viral Video: ಪತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲು? ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಯುವತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿ!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕೆ.ಡಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ತಾನೂ ದಂತವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಯುವತಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Late-night clash on a city road
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕೆ.ಡಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ದಂತವೈದ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿಂಗ್, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
In #MadhyaPradesh's #Rewa, Priyanka Singh, a dentist and the wife of Dr. K.D. Singh, allegedly grabbed a young woman by the hair, dragged her, and assaulted her in public.
The incident reportedly occurred after she found her husband and the woman together inside a car,… pic.twitter.com/Q2tWca9UJ4
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) February 19, 2026
ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆ ಯುವತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ಗಲಾಟೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
What the viral videos show
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಂತವೈದ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿಂಗ್ ಯುವತಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪದೇ ಪದೇ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಯುವತಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಾ. ಕೆ.ಡಿ. ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮೊದಲು ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
Public reaction spreads online
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Dr. KD Singh's wife Priyanka Singh (Dentist) grabbed a young woman by her hair, dragged and beat her publicly. She caught her husband and the girl together inside a car in an alleged illicit affair.
📍Rewa, Madhya Pradesh pic.twitter.com/Xpf4JtcK2f
— زماں (@Delhiite_) February 19, 2026
ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಈ ಘಟನೆ ರೇವಾದಾಚೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Legal and social concerns
ಈ ಗಲಾಟೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾದರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಖಾಸಗಿತನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡತೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Situation under watch
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
