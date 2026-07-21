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- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಚಹಲ್ರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಈಗ ಈ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಚಹಲ್ರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಈಗ ಈ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅನುಭವಿ ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯುಜಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಚಹಲ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರಾದರೂ, ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಹಲ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
2024ರಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಹಲ್ ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಚಹಲ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ಥ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಚಹಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ
ಹೌದು, 35 ವರ್ಷದ ಚಹಲ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಹಲ್ 2026ರ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಥ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಚಹಲ್ 2024 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಥ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ಶೈರ್ ಪರ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌಂಟಿ ಒನ್ ಡೇ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿ ಭಾಗಿ
ಇನ್ನು ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಜತೆಜತೆಗೆ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟಿ ಒನ್ ಡೇ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಜುಲೈ 21ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ತಮ್ಮ ಕೌಂಟಿ ತಂಡದ ಜತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಲ್ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಿಚ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಹಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಥ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ಶೈರ್ ಪರ ಕಳೆದೆರಡು ಸೀಸನ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಲ್ 31 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಚಹಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್:kV
ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಲ್ ಭಾರತ ಪರ 72 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 80 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಚಹಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 217 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಲ್, ಆರ್ಸಿಬಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
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