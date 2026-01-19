ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..! ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸೋದು ಇಷ್ಟೊಂದಾ?
ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಜಾಹೀರಾತು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ಸ್ಟಾದಿಂದಲೇ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದಾಯನಾ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ. 274 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿನಾ!
ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಪೀಲ್, ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಟಾಪ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸೋದು ಯಾರು?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 26 ಕೋಟಿ, ಮೆಸ್ಸಿ 21 ಕೋಟಿ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ಸಂಪಾದನೆ
ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು..?
ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಐಪಿಎಲ್, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
