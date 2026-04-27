ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ, 9000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ, 9000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 9000 ರನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 9000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನ್ನೋ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ
ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ದಾಖಲೆ ತಲುಪಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸದೆ, ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 9000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ 9000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಂತರ ನೋಡಿದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ 9000 ರನ್ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7183 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತರ ಕೇವಲ ರನ್ಗಳದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ 19ನೇ ಸೀಸನ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣ ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ನಂಟು, ನಾಯಕತ್ವ, ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅವರನ್ನು ಲೀಗ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ
