ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 45 ಕೋಟಿ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಬದಲಾದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ಮನೆ, ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 1991ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಪಯಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ
ವರುಣ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್-ಪ್ರೇರಿತ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಮನೆಯಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸರಳ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಳಿ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 (ಬೆಲೆ ₹45-55 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್1 (ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ) ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅವರ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. показಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ
2026ರ ವೇಳೆಗೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹40-45 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು 2023 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹12 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಗಳಿಕೆ ₹52 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. Asics ಮತ್ತು Loco ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
ವರುಣ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಸೇರಿ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, T20I ಮತ್ತು ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಿಂದ, ಅವರು T20Iಗಳಲ್ಲಿ 13.52ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ವರುಣ್ 2020ರಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಖೇಡೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾದ ಅವರ ಪಯಣವು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
