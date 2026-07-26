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- Cricketer Love Story: ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಲಾಕ್! ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್!
Cricketer Love Story: ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಲಾಕ್! ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಪರ್ಸೆನ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ‘ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್’ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಯುವ ವೇಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಪ್ರೇಮದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿ-ಮಾಡಲ್ ಒಬ್ಬರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಅನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೂ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್!
ಹೌದು, ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ **ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್**. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ **ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್** ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈ ಪರ್ಸನ್; ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ!
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ (My Person) ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುಂದರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರಾದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ!
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ಕಥೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಗුරුದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದಲೇ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾರೀ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ’83’ ಮತ್ತು 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ - 2' ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್, ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದ್ಶಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತಾದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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