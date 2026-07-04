ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೆಬ್ಯೂ; ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ ಅವರಿಂದ ಡೆಬ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ವೈಭವ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವು ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಟೀಮ್ ಹಡಲ್ನಲ್ಲಿ (Team Huddle) ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯುವ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ ಅವರು ವೈಭವ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈಭವ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೂ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನನಸಾದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು..
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯುವಕರ ಕನಸು, 15ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ನನಸು!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಸಿಗದ ಆ ಅದೃಷ್ಟ, ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಭಾವುಕ
ವೈಭವ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಶತಕ ಕೈತಪ್ಪಿದಾಗ ಈ ಬಾಲಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅತ್ತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಟದ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಅವಿನಾಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಶಾಕಿರಣ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣ. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿರುವ ಈತ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಿಂಚಲಿ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪರ ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಅವರ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
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