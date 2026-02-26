- Home
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಬ್ಬನಿ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬನಿ (Dew) ತಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಈ ವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬನಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (TNCA) ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 'ಡ್ಯೂ ಕ್ಯೂರ್' (Dew Cure) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ
ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ವಿಧಾನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬದಲಾದ ಚೆಪಾಕ್ ಪಿಚ್
ಈ ಬಾರಿ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಿಚ್, ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
