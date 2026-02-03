Bengaluru-Chennai High-Speed Rail: Underground Stations in Bengaluru 306 ಕಿಮೀ ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷಗಳು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.3): ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ (306 ಕಿ.ಮೀ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೂಗತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NHSRCL) ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಪೂನಮಲ್ಲಿ, ಪರಂದೂರು (ಚೆನ್ನೈನ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳ), ಚಿತ್ತೂರು (ರಾಮಪುರಂ), ಕೋಲಾರ (ಹುಡುಕುಳ), ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ನಿರ್ವಹಣಾ ಡಿಪೋ), ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 250 ಕಿ.ಮೀ.
"ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಗ, ಭೂಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿ.ಮೀ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೊಗಿಲಿ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ತೂರು) 11.5 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಕಿ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಸುರಂಗ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಡೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಲಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರಿನ ನಡುವೆ ಚಿತ್ತೂರು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹುದುಕುಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲಾರ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ತೂರು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಜೋಡಣೆಯು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗುಡಿಪಾಲ ಬಳಿಯ ರಾಮಪುರಂ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಪೂನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಡಿಪೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
NHSRCL ಈ ಹಿಂದೆ LiDAR ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ವೀಗೆ, ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಬುಧಿ ಟೆಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಡಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ನಗರವನ್ನು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮೈಸೂರನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತರ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, NHSRCL ಈ ಹಿಂದೆ 435 ಕಿಮೀ ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಘೋಷಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಳು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
"ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.