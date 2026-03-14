ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ 'ಬಾಪು' ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಈ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಬಾಪು" ಅಂತ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನು 'ಬಾಪು' ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ 'ಬಾಪು' ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೂ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು 'ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್', ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 'ರನ್ ಮೆಷಿನ್', ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯನ್ನು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲ್' ಅಥವಾ 'ತಲಾ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ 'ಬಾಪು' ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯೇ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 'ಬಾಪು' ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಿಂಚದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರ್ರನ್ನು 'ಬಾಪು, ಬಾಪು' ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಪಟಿದಾರ್ ಸಮುದಾಯದವರು
ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಅಕ್ಷರ್ಗೆ 'ಬಾಪು' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರ ಆಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಿದಾರ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ 'ಬಾಪು' (ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
ಬಾಪು ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನು 'ಬಾಪು' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಸಹ ಆಟಗಾರರೂ ಕೂಡ 'ಬಾಪು' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಬಾಪು' ಆಗಿ ಬದಲಾದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು.
ಅಕ್ಷರ್ 'ಬಾಪು' ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ. ತಂಡ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋತಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು 'ಬಾಪು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿಯ 'ಬಾಪು' ಹೆಸರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಬಾಪು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯವೂ ಗುಜರಾತ್. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದವರು. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರ್ ರಾಜೇಶ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಹೀಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜ್ಯದವರಾದ ಕಾರಣ, ಅವರನ್ನು 'ಬಾಪು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ 'ಬಾಪು ಬಾಪು' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಕ್ಷರ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
